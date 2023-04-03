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Семейная пара заставляла инвалида-колясочника попрошайничать

Автор:  
Анеля Касымова
3 Апреля 2023, 13:24
Семейная пара заставляла инвалида-колясочника попрошайничать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Актобе сотрудники полиции совместно с волонтерами выявили факт принуждения инвалида-колясочника к попрошайничеству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установлено, что 46-летнего мужчину, инвалида-колясочника, в феврале текущего года путем угроз и применения насилия привезла семейная пара из Шымкента в Актобе для принуждения к попрошайничеству. Ежедневно с утра до вечера его выставляли на территории рынков и по пятницам около мечетей, где поступало по 5-6 тысяч тенге в день. Весь доход подозреваемые присваивали себе», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов в ходе онлайн-брифинга.

По его данным, по данному факту начато досудебное расследование по статье 128 части 1 Уголовного кодекса РК – «торговля людьми». Потерпевший помещен в кризисный центр.


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