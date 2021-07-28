Семейная пара утонула на побережье Бухтарминского водохранилища в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Мужчина и женщина утонули на побережье Бухтарминского водохранилища в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
«27 июля в Кокпектинском районе на побережье Бухтарминского водохранилища в районе села Самарское при купании в необорудованном месте утонули мужчина и женщина.
По словам очевидцев, женщина, 1978 года рождения далеко уплыла от берега и начала тонуть. Увидев это, ей на помощь бросился муж, 1966 года рождения, который не рассчитав свои силы, ушел под воду и утонул», - проинформировали в пресс-службе ведомства.
ДЧС ВКО напоминает о мерах безопасности на водоемах:
- Выбирайте безопасное для купания место;
- Никогда не ныряйте в воду в незнакомых местах, необорудованных специально;
- Не заплывайте далеко, особенно за буи, потому что можно не рассчитать свои силы;
- Очень осторожно плавайте на надувных изделиях. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух и они утратят плавучесть;
- Добраться до берега будет гораздо легче, применив следующий способ. Нужно лечь на спину и выстроиться цепочкой. Каждый ногами должен удерживать того, кто впереди;
- Лодочные прогулки, особенно с детьми, далеко не безобидны;
- Не стоит кататься на лодке в плохую, особенно ветреную погоду;
- Садясь в лодку, не торопитесь, а главное - не перегружайте ее.
Напомним, недавно 16-летняя девушка утонула в реке Бухтарма Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
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