+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 14 °С
USD 390.09 EUR 428.32
RUB 6.01 CNY 54.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Семейная пара оказалась в «ловушке» при попытке ограбить донерную в столице

10 Октября 2019 20:58
Поделиться:
Семейная пара оказалась в «ловушке» при попытке ограбить донерную в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице при попытке ограбить донерную задержана семейная пара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Новости по теме

Пенсионерку подозревают в краже кошелька с крупной суммой денег в Акмолинской области
Кражу 3 млн тенге раскрыли в Туркестанской области Более 3 тысяч краж зарегистрировано с начала года в Павлодарской области Гнущего железные решетки вора-силача задержали в Алматинской области

10 октября в ночное время инспектором центра оперативного управления ДП г. Нур-Султана с помощью камер видеонаблюдения замечен мужчина, который проник через окно в киоск донерной.

Инспектором ЦОУ на место был ориентирован полицейский наряд. Прибывшие в считанные минуты на место происшествия полицейские задержали незадачливого воришку и его напарницу.

Задержанные доставлены в УП района Сарыарка для разбирательства. Как выяснилось, 26-летние парень с девушкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрались в киоск и оказались в «ловушке».

В настоящее время в отношении задержанных по факту мелкого хищения начато досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Борьба с преступностью, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив