Семейная пара оказалась в «ловушке» при попытке ограбить донерную в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице при попытке ограбить донерную задержана семейная пара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.
10 октября в ночное время инспектором центра оперативного управления ДП г. Нур-Султана с помощью камер видеонаблюдения замечен мужчина, который проник через окно в киоск донерной.
Инспектором ЦОУ на место был ориентирован полицейский наряд. Прибывшие в считанные минуты на место происшествия полицейские задержали незадачливого воришку и его напарницу.
Задержанные доставлены в УП района Сарыарка для разбирательства. Как выяснилось, 26-летние парень с девушкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрались в киоск и оказались в «ловушке».
В настоящее время в отношении задержанных по факту мелкого хищения начато досудебное расследование.
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