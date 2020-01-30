Семейная чета следователей работает в полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Свыше 80 семейных династий сотрудников правоохранительных органов трудятся в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, многие семейные династии насчитывают десятилетия служения в органах правопорядка Жамбылской области и других регионов страны. Это семьи Таттимбетовых, Демесиновых, Мусаевых, Парманкуловых и многие другие фамилии. Отцы и сыновья, братья и сестры, дети и внуки ветеранов органов внутренних дел работают в различных управлениях и подразделениях ОВД, заслуженно получая благодарности и награды, признание и уважение со стороны коллег и обычных граждан.

Однако редкостью можно считать, когда оба супруга работают в одной профессии и, более того, в одном отделе полиции. В департаменте полиции Жамбылской области это семья следователей Бектемировых.

«Профессия следователя сложная, неординарная, ответственная, и немногим она по плечу, - отметил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Темирбек Оразымбетов, - К такой когорте относится 23-летний следователь следственного отдела управления полиции города Тараза старший лейтенант полиции Диас Бектемиров, который пришел в органы внутренних дел в 2014 году. Его супруга Мадина Бектемирова тоже работает следователем в ОП-1 управления полиции города Тараза».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, профессиональный выбор Диаса Бектемирова был не случайным: «Его отец Баглан Бектемиров работал оперуполномоченным, а ныне является ветераном ОВД области. Мама Усубалиева Айнура Курмановна - адвокат. А женой Диаса стала его однокурсница по Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова. Мадина Бектемирова сегодня работает следователем в первом отделе городской полиции, и в этом преимущественно мужском коллективе всего лишь две женщины».

По словам Диаса и Мадины Бектемировых, о службе в органах внутренних дел они мечтали с детства и о своем выборе нисколько не жалеют, хотя, по их мнению, всё, что показывают про следователей в фильмах и пишут в книгах, не соответствует действительности. Оба считают, что в этой профессии главное - желание работать и, если хочешь, то научишься всему.

«Человек, выбирающий работу в следствии, должен быть терпеливым, ответственным и грамотным, ведь он дает квалификацию виновным лицам. Кроме того, у следователя должно быть обязательно свое мнение. Первое самостоятельное уголовное дело у меня было связано с незаконным оборотом наркотических средств. Оно завершилось благополучно, поэтому первый опыт не разочаровал, а только вдохновил на следующее расследование. Сегодня я расследую одновременно уголовные дела по разным статьям», - говорит Диас Бектемиров.

На вопрос, как влияет сложная профессия на семейную жизнь, Мадина отвечает: «Общая работа нас только объединяет. Главное - мы понимаем друг друга».