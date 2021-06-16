Семейчанка во время мытья окон выпала с четвертого этажа

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее во время мытья окон с 4-го этажа выпала 25-летняя женщина, передает Semey News.

В ДЧС ВКО сообщили, что инцидент произошел по улице Затаевича. По словам подруги, несчастный случай произошёл при мытье окон.

Прибывшие на место происшествия спасатели ОСО ДЧС ВКО с помощью специального снаряжения спустили пострадавшую и передали сотрудникам «103», которые госпитализировали ее в больницу. Состояние женщины средней тяжести.