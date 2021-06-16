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    03:33, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Семейчанка во время мытья окон выпала с четвертого этажа

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее во время мытья окон с 4-го этажа выпала 25-летняя женщина, передает Semey News.

    В ДЧС ВКО сообщили, что инцидент произошел по улице Затаевича. По словам подруги, несчастный случай произошёл при мытье окон.

    Прибывшие на место происшествия спасатели ОСО ДЧС ВКО с помощью специального снаряжения спустили пострадавшую и передали сотрудникам «103», которые госпитализировали ее в больницу. Состояние женщины средней тяжести.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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