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Семейчанка Расима Бикбаева принимает участие в Молодежном фестивале мусульманской культуры в Казани

27 Ноября 2021 21:00
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Семейчанка Расима Бикбаева принимает участие в Молодежном фестивале мусульманской культуры в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – Преподаватель по классу фортепиано Татарской школы искусств города Семея, участница Татарского народного ансамбля «Иртыш моннары» Городского дома культуры Расима Бикбаева представляет Казахстан на Молодежном фестивале современной мусульманской культуры в городе Казани. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Казани проходит Молодежный фестиваль современной мусульманской культуры. Он поддерживает творчество оригинальных авторов, исполнителей и коллективов из стран Организации исламского сотрудничества и России.

«Молодежный фестиваль современной мусульманской культуры собрал творческих людей из таких государств как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Турция, Босния и Герцеговина, Египет и из городов России. Все работали по разным направлениям: музыка, театр, изобразительное искусство, хореография, кино, оригинальный жанр.

Каждый участник показывал свое творчество, и режиссер отбирал солистов для гала-концерта, миксовал несколько жанров.

Например, вокал и хореография. Ставили новый номер в сжатые сроки, за два дня. Я принимаю участие в общем номере, в прологе Гала-концерта», - рассказала Расима Бикбаева корреспонденту Казинформа.

В фестивале принимают участие около 250 человек. Программа пятидневного фестиваля включает в себя подготовку к гала-концерту, мастер-классы, встречи с деятелями культуры, культурный обмен между участниками из разных стран. В каждом направлении будут определены победители и лауреаты фестиваля, выбранные экспертным составом фестиваля.

По информации Татаринформ, Казань получила статус «Молодежная столица Организации исламского сотрудничества-2022». Соответствующее решение было принято на заседании правления молодежного форума ОИС, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что такого статуса уже были удостоены Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и другие города.

«Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Получению статуса «Молодежная столица ОИС» предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия», - отметил руководитель республики.

По его словам, в следующем году в новом статусе Казань примет ряд международных мероприятий, в том числе такие как Глобальный молодежный саммит, в котором примут участие главы Минмолодежи стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и другие.


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#Внешняя политика Казахстана   #Восточно-Казахстанская область   #Культура   #Татарстан  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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