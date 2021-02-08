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    19:45, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Семейчанин «заминировал» торговый дом из-за безответной любви

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея пошел на преступление из-за безответной любви, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

    В ведомстве рассказали, что молодой человек познакомился с девушкой, она ему очень понравилась. Парень стал проявлять к ней признаки симпатии, но она не отвечала ему взаимностью. Молодой человек каждый день просматривал ее аккаунты в соцсетях, в том числе и ее подписчиков, среди них он обратил внимание на парня, с которым его «возлюбленная» отдыхала за границей.

    Из ревности мужчина придумал схему, чтобы навредить вышеуказанному молодому человеку. Он купил телефон и зарегистрировал его на имя соперника, с этого смартфона отправил участковому инспектору сообщение о том, что в одном из торговых домов установлена бомба. После ревнивец выбросил сотовый телефон и сим-карту в реку. Таким образом он решил оговорить соперника и создать негативное о нем мнение перед девушкой.

    «В суде он признал свою вину, чистосердечно раскаялся, причиненный ущерб оплатил в полном объеме. За совершение уголовного правонарушения ему назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Теперь подучетный состоит на учете службы пробации. Сотрудники ему разъяснили, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы оно заменяется лишением свободы», - рассказала инспектор службы пробации Гульжан Байдакпаева.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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