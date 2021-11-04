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Семейчанин отдал мошеннику 2,5 млн тенге за обещание пригнать автомобиль из России

4 Ноября 2021 14:25
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Семейчанин отдал мошеннику 2,5 млн тенге за обещание пригнать автомобиль из России

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Мошенника задержали полицейские Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В конце октября на оперативный канал «102» Центрального ОП управления полиции города Семея поступило обращение от 31-летнего жителя. Он сообщил о том, что в мае 2021 года малознакомый мужчина путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом продажи автомобиля Toyota завладел его денежными средствами. Причиненный ущерб составил около 2 500 000 тенге.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен 49-летний местный житель, который в ходе разбирательств дал признательные показания, пояснив, что похищенные средства потратил на личные нужды. Установлено, что потерпевший с ним познакомился на автомойке. Разговорившись, злоумышленник предложил ему пригнать хороший автомобиль стоимостью ниже рыночной цены. После договора мужчина передал деньги подозреваемому», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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