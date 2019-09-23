Семейчане отпраздновали День города

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Минувшие выходные начались с торжественной церемонии возложения цветов к подножию памятников Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, Алихана Букейханова, Каюма Мухамедханова и других выдающихся личностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр г. Семей.

В День города в Семее родились девять малышей, семь мальчиков и две девочки. Счастливых мам в роддоме навестил аким Семея Ермак Салимов, от руководства города малышам вручили подарки.





Получили поздравления от акима Семея в этот день и молодожены Ермек и Асем Кожебаевы. Они долго выбирали дату свадьбы. И так случилось, что самый счастливый день в их жизни совпал с Днем города.





Не остались в стороне в День города и представители старшего поколения. С праздником семейчан поздравила Анна Федоровна Казаченко. Недавно ей исполнилось 103 года. По ее словам долголетие это наследственное, прабабушка дожила до 114 лет. Анна Федоровна родилась в Алтайском крае в 1916 году в многодетной семье. Рано лишилась отца, он погиб в Первой мировой войне. С восьми лет работала няней. В Казахстан семья переехала уже после Второй мировой войны, в которой погибли братья.





Во дворе дома, где живет Анна Федоровна, растут березы, они посажены ее руками. А она любит гулять, отдыхать на скамейке под их тенью. Несмотря на преклонный возраст, она помнит на память номера телефонов всех своих родственников, радуется успехам своих внуков, четырех правнуков и праправнуков.

На центральной площади развернулась основная праздничная программа, которая длилась в течение всего дня и завершилась к полуночи. Здесь работали площадки по интересам.

Одной из наиболее популярных среди горожан стала площадка «Летопись Семея». Здесь хранится целая история. Вниманию посетителей и прохожих была представлена различная ретро-аппаратура. Старинные телевизоры, телефоны и радиоприемники, которые уже давно вышли из обихода, теперь «работают» лишь в качестве экспонатов. Здесь также развернулась и выставка ретро-автомобилей, где желающие могли узнать как можно больше об истории представленных в экспозиции машин и даже позировать рядом с «железными скакунами».





Для любителей фотографироваться была предоставлена отельная площадка. Посетители смогли сделать памятные кадры у макета подвесного моста, (который, к слову, выглядит в точности как оригинал) или просто сфотографироваться рядом с мультяшными персонажами.

Для детей и их родителей был организован семейный фестиваль «Добрый Семей». Дети с интересом рисовали, собирали паззлы и играли в увлекательные игры. Свои музыкальные и танцевальные номера для юных гостей представили артисты городских творческих коллективов. А на главной сцене площади проходил праздничный концерт, на которой вечером выступили звезды казахстанской эстрады. На площадке под названием «Smart-TV» велась прямая трансляция с празднования Дня города.









Помимо развлечений на площади также работала и зона здоровья, где мобильная группа медиков проводила консультации, желающие могли бесплатно измерить давление и уровень сахара в крови.

Кульминацией праздника стало награждение семейчан, ставших лучшими в своей сфере деятельности. Лучшим спортсменом признана легкоатлетка Надежда Дубовицкая, лучшим теплоэнергетиком Медет Альпиев, лучшим работником сферы водоснабжения Ризабек Елекен, лучшим строителем – Серик Сейлжанов. Ну а лучше всех укладывает асфальт в Семее Александр Слизков. Также были награждены организации образования и предприятия. Среди них Областной детский биологический центр, детский сад «Жулдыз Ардак», многопрофильная школа-гимназия №5.

На протяжении дня прошел конкурс современного танца, студенческий фестиваль, айтыс акынов и многое другое. В 22.00 прогремел праздничный фейерверк, а завершился праздничный день дискотекой.