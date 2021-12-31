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Семей встретит 2022 год без салюта

31 Декабря 2021 15:56
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Семей встретит 2022 год без салюта

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жители Семея встретят Новый год без праздничного салюта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на semeynews.kz.

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«Приглашаем вас на концерт творческих коллективов города, посвященный Новому 2022 году. Праздничный концерт состоится 31 декабря с 22:00 до 01:00 часов», — сообщили в акимате.

Концерт состоится на Центральной и площади имени М. Ауэзова.

Как отмечается, в распространенной в соцсетях праздничной программе нет традиционного фейерверка.


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#Восточно-Казахстанская область   #Новый год  
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