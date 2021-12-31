Семей встретит 2022 год без салюта

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жители Семея встретят Новый год без праздничного салюта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на semeynews.kz.

«Приглашаем вас на концерт творческих коллективов города, посвященный Новому 2022 году. Праздничный концерт состоится 31 декабря с 22:00 до 01:00 часов», — сообщили в акимате.

Концерт состоится на Центральной и площади имени М. Ауэзова.

Как отмечается, в распространенной в соцсетях праздничной программе нет традиционного фейерверка.