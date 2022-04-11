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Семей примет клубный чемпионат Азии по волейболу среди женских команд

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Апреля 2022, 22:19
Семей примет клубный чемпионат Азии по волейболу среди женских команд

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Азии среди клубных женских команд по волейболу пройдет в Семее с 24 апреля по 1 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Культурно-спортивный комплекс «Арена» п.Карагайлы примет шесть топовых женских волейбольных клубов. Спортсменки из Японии, Таиланда, Узбекистана, Ирана и Казахстана сразятся за титул лучшего в рамках азиатского чемпионата. Нашу страну представят волейболистки из клуба «Алтай» (г.Усть-Каменогорск) и «Куаныш» (СКО).

Напомним, действующим чемпионом Азии по волейболу среди профессиональных клубов является восточноказахстанская команда. Престижный титул спортсменки «Алтая» завоевали в прошлом году, одолев в финале хозяев площадки тайскую команду Nakhon Ratchasima QminC со счетом 3:0.

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