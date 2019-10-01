Семей примет активное участие в антикоррупционном проекте

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вот уже около года в Восточно-Казахстанской области работает проект «Шығыс – Адалдық аланы», основной миссией которого является искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан. Подробно о работе антикоррупционного проекта рассказали на состоявшемся в Семее заседании общественного совета ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр города.

«Шығыс – Адалдық аланы» - уникальный проект, позволяющий усилить персональную ответственность первых руководителей, создать комфортные условия для населения и усилить общественный контроль. Деятельность проектного офиса касается вопросов оказания государственных услуг, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, архитектуры, градостроительства, земельных отношений, государственных доходов, правоохранительных и судебных органов.





Любой гражданин РК, небезразличный к своему городу, району, селу или поселку, может стать участником данного проекта.

Как отметили на встрече, задача проекта заключается не только в поднятии проблемных вопросов, критике исполнителей, но и в поисках решения и участие в исправлении сложившейся ситуации.

«Проект реализуется с ноября прошлого года. У нас действует экспертный совет. На базе города Семей можно создать такую же группу. Семейчане всегда были быстрые на подъем и конкурентоспособные. Если Семей будет форсировать события, то подтянутся все регионы. Мы не должны идти мелкими шажками. Проектное управление нам позволит консолидировать усилия и партии «NurOtan» и общественников, и органов исполнительной власти. Должен проводиться мониторинг соцсетей, много информационного контента, который нужно использовать не для галочки, а для продвижения. Мы должны взаимодействовать друг с другом», – рассказала руководитель рабочей экспертной группы по развитию малого и среднего бизнеса Елена Березинская-Абилова

Проект – понятие не «облачное», пояснили на заседании, а стратегический документ, который имеет устав. В уставе данного проекта прописаны три блока. Первый из них касается сферы образования, здравоохранения, соцобеспечения, архитектуры, ЖКХ, сельского хозяйства, земельных отношений, органов госдоходов, судебных и правоохранительных органов, а также персональной ответственности первых руководителей. Второй блок отвечает за осуществление общественного контроля, интерактивную карту общественного контроля, мониторинг государственных закупок. Третий блок – за формирование антикоррупционной культуры, антикоррупционное образование и информационная работа.

Как рассказал на встрече аким Семея Ермак Салимов, скоро свою работу в Семее начнет проектный офис «Шығыс – Адалдық аланы».

В ходе заседания руководитель отдела образования Семея Наталия Фесенко рассказала о модернизации школьных столовых. В этом году планируется модернизация более 40 школьных столовых.

«В этом году мы на 66 школ планируем модернизировать 46 школьных столовых. Модернизации не будут подлежать те школьные столовые, в которых уж есть новое оборудование. То есть в новых школах это делать нет смысла. Есть также отдаленные сельские школы, там вряд ли что-то получится, поскольку там не везде есть вода. По остальным мы завершили первый этап: все проинформированы, подготовлены дефектные акты. Теперь мы переходим к следующему этапу. Создается комиссия с участием членов общественного совета и финотдела. Ими будет проводиться оценка тех дефектных актов, которые уже подготовили школы», – рассказала Наталия Фесенко.

Эксперты обратили внимание отдела образования на не совсем удачный опыт Усть-Каменогорска, где подобная модернизация прошла не совсем гладко.

«Изучите опыт Усть-Каменогорска и механизм управления рисками. В Усть-Каменогорске проходит всё болезненно, поэтому вы должны понимать, что модернизация школьных столовых – это, прежде всего, производственный и технологический менеджмент. Это не ремонт. И здесь привлечение общественности и родительского потенциала может сыграть большую и хорошую роль. В бизнес-процессе акты выполненных работ должны подписываться не по количеству человек, а по количеству блюд. Здесь очень важно правильно составить техническое задание. Усть-Каменогорск начал работу без технического задания и поэтому сейчас очень большие проблемы», – предостерегла руководитель рабочей экспертной группы по развитию малого и среднего бизнеса Елена Березинская-Абилова.



