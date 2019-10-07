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Семей посетили представители миротворческой  организации из Японии

7 Октября 2019 14:11
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Семей посетили представители миротворческой  организации из Японии

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ ­ - Семей посетили представители миротворческой организации «Soka Gakkai International» (SGI) из Японии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр города.

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Как рассказал исполнительный директор SGI Хироцугу Тэрасаки, в этом году отмечается 30-летие прекращения ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и 10-летие вступления в силу Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Этим двум знаменательным датам посвящена международная выставка, которая пройдет в столице. Перед открытием выставки японская делегация посетила Курчатов и Семей.

«Научные открытия и прогрес­сивные идеи, послужившие ­созданию самого страшного в мире оружия массового уничтожения, последствия ядерных взрывов, разрушения и челове­ческие жерт­вы, зоны радиоактивного заражения, история Хиросимы и Нагасаки, стенды, посвященные достижениям лидеров движения за ядерное разоружение и, конечно же, историческому решению Первого Президента Казах­стана Нурсултана Назарбаева­ о закрытии Семипалатинского испытательного полигона. Все это мы представим на выставке, - рассказал Хироцугу Тэрасаки. - Основанное в Казахстане движение «Невада – Семей» широко известно тем, что вышло на глобальный уровень по масштабу усилий, направленных на прекращение ядерных испытаний и ликвидацию самого ядерного оружия. Это движение, объединившее людей, живущих далеко друг от друга, независимо от этнических и социальных различий, стало мощной силой, призывающей человечество осознать: на земле нет места, которое бы находилось в стороне от страшной угрозы».

Впервые передвижная выс­тавка, посвященная усилиям по сокра­щению арсеналов, запретам на испытания, была показана в августе 2012 года в городе Хиросиме. Экспозиция организована SGI совместно с Международной компанией за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). В апреле 2013 года она демонстрировалась в европейской штаб-квартире ООН в Женеве, была представлена на конференциях по ядерному разоружению и в учебных заведениях разных стран. Всего экспозиция побывала в 90 городах 20 стран мира.

В Курчатове японская делегация побывала на площадке «Опытное поле», в музее Национального ядерного центра. В Семее представители международной организации ознакомились с работой Центра ядерной медицины и онкологии, медицинского университета, посетили остров Бейбітшілік.


По словам Хироцугу Тэрасаки, в следующем году передвижная выставка пройдет в Семее.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Япония,
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