Семей «поделили» на семь зон
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семей «поделили» на семь зон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
Проект об утверждении схем зонирования города был разработан городским отделом земельных отношений и принят на внеочередной сессии заседания городского маслихата. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал руководитель отдела Кудайберген Сейльханов.
«Зонирование земель в населенных пунктах проводится в целях определения границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки. Семей «поделили» на семь зон. Количество их было уменьшено до семи вместо действующих 38 путем объединения нескольких схожих зон в одну. Объекты жизнедеятельности в них сосредоточены в зависимости от их функциональных назначений», – сообщил Кудайберген Сейльханов.
Отмечается, что зонирование города выполнено с учетом Генерального плана города и рентообразующих факторов. Учитывались удаленность от центра города, инфраструктура, благоустройство и экологическая обстановка.
- Связываем дальнейший курс развития с задачами, поставленными Президентом – Марат Сырлыбаев
- Сход лавин произошел в ВКО
- Четырех человек спасли в непогоду на дорогах ВКО
- Экотуризм: 13 маршрутов по курортной зоне разработали в СКО
- 55 человек выиграли безвозвратные гранты для начала бизнеса в Мангистауской области
- Пропавшего в метель мужчину около суток искали в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана