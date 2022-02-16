Семей «поделили» на семь зон

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семей «поделили» на семь зон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Проект об утверждении схем зонирования города был разработан городским отделом земельных отношений и принят на внеочередной сессии заседания городского маслихата. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал руководитель отдела Кудайберген Сейльханов.

«Зонирование земель в населенных пунктах проводится в целях определения границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки. Семей «поделили» на семь зон. Количество их было уменьшено до семи вместо действующих 38 путем объединения нескольких схожих зон в одну. Объекты жизнедеятельности в них сосредоточены в зависимости от их функциональных назначений», – сообщил Кудайберген Сейльханов.

Отмечается, что зонирование города выполнено с учетом Генерального плана города и рентообразующих факторов. Учитывались удаленность от центра города, инфраструктура, благоустройство и экологическая обстановка.