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Семей «поделили» на семь зон

16 Февраля 2022 15:56
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Семей «поделили» на семь зон

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семей «поделили» на семь зон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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Проект об утверждении схем зонирования города был разработан городским отделом земельных отношений и принят на внеочередной сессии заседания городского маслихата. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал руководитель отдела Кудайберген Сейльханов.

«Зонирование земель в населенных пунктах проводится в целях определения границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки. Семей «поделили» на семь зон. Количество их было уменьшено до семи вместо действующих 38 путем объединения нескольких схожих зон в одну. Объекты жизнедеятельности в них сосредоточены в зависимости от их функциональных назначений», – сообщил Кудайберген Сейльханов.

Отмечается, что зонирование города выполнено с учетом Генерального плана города и рентообразующих факторов. Учитывались удаленность от центра города, инфраструктура, благоустройство и экологическая обстановка.

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#Восточно-Казахстанская область   #Регионы  
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