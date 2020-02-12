Семей и Усть-Каменогорск станут «зелеными городами»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ — Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и Европейский Банк Реконструкции и Развития заключили меморандумы о взаимопонимании в лондонской штаб-квартире ЕБРР, о включении двух крупных городов региона в программу «Зеленые города», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ведомстве отметили, что в рамках проекта два крупных города Восточного Казахстана получат поддержку в подготовке индивидуальных планов действий по улучшению экологической ситуации. Что позволит определить приоритетные экологические проблемы и осуществить необходимые меры для их решения, а также привлечь инвестиции.

«Пилотные проекты городов Усть-Каменогорск и Семей, в рамках которых планируется привлечь более 30 млн евро (эквивалент в тенге) подпишут до мая 2020 года. Данные проекты направлены на модернизацию систем управления твердыми бытовыми отходами. Кроме того, привлечение гранта и льготного заёмного финансирования в регион позволит улучшить техническое состояние городских инженерных инфраструктур, внедрить «зеленые» инвестиции в жилищно-коммунальный, транспортный и энергетический сектора», — пояснили в пресс-службе.

К слову, на сегодняшний день программа «Зеленые города» реализуется в более чем 20 городах мира и позволила привлечь финансирование в объеме около 1 млрд евро. Например, инвестиции в Кишинев Республики Молдавии составили 10 млн евро (реновация 120 зданий, включая детские сады, школы и больницы), в Белград Республики Сербии - 20 млн евро (реконструкция одной из самых оживленных дорог города «Зеленый Бульвар», включая модернизацию трамвайных путей, тротуара, системы уличного освещения, светофоров и системы контроля), в город Варна (Болгария) - 10 млн евро (модернизация дорог, парковочных зон и зарядных станций для электромобилей).

Отметим, что акимат Восточного Казахстана для эффективного привлечения средств международных и финансовых организаций в инфраструктуру региона с 2015 года проводит активную работу с Европейским Банком Реконструкции и Развития. Работа реализуется в рамках договоренности о партнерстве между Правительством РК и ЕБРР по усилению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию и росту РК. За 2015-2020 годы общая сумма реализуемых инвестиционных проектов с ЕБРР составила 74,7 млрд тенге по 12 проектам.