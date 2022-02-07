Семей должен позиционироваться как центр науки и здравоохранения - аким ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким ВКО Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки в Семей встретился с жителями. В ходе встречи он рассказал общественности о положительной динамике развития города и грядущих планах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Глава региона отметил, что Семей должен позиционироваться как центр науки и здравоохранения. Ведь социальная сфера города представлена развитой сетью медицинских и учебных заведений.

Так, в Центре ядерной медицины онкологического диспансера в прошлом году открылось первое в Казахстане отделение радионуклидной терапии, где на сегодня пролечено радиоактивным йодом свыше 230 пациентов. А в отделении радионуклидной диагностики исследования прошли 607 пациентов. Частной компанией IN-Vitro+ построена поликлиника с пристройкой реабилитационного стационара на 80 коек.

В сфере образования в прошлом году в области велось строительство трёх школ на 2100 мест, две из которых на 1500 мест были включены в комплексный план развития Семея. Завершено строительство школы на 1200 мест в посёлке Восточный. Еще одна школа на 300 мест появится в поселке Степной. Строительство новых учреждений образования охватывает окраины города.

Кроме того, в рамках комплексного плана оснащено 30 школьных кабинетов, которые соответствуют стандартам НИШ. Также отремонтировано более 50 объектов образования.