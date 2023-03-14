Семерых заблудившихся человек нашли в Улытауской области
14 Марта 2023, 17:17
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня силами и средставми ДЧС и местного исполнительного органа поиски семерых человек завершились успешно в Жанааркинском районе Улытауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
11 марта на поиски скота выехали 7 человек на двух автомобилях, которые в связи с погодными условиям заблудились в пути.
Ранее жителей информировали о неблагоприятных погодных условиях.
На поиски было привлечено 5 человек личного состава департамента по ЧС и единица техники.
Пропавшие были найдены в зимовке «Олке». В медицинской помощи не нуждаются.
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