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Семерых заблудившихся человек нашли в Улытауской области

14 Марта 2023, 17:17
Семерых заблудившихся человек нашли в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня силами и средставми ДЧС и местного исполнительного органа поиски семерых человек завершились успешно в Жанааркинском районе Улытауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

11 марта на поиски скота выехали 7 человек на двух автомобилях, которые в связи с погодными условиям заблудились в пути.

Ранее жителей информировали о неблагоприятных погодных условиях.

На поиски было привлечено 5 человек личного состава департамента по ЧС и единица техники.

Пропавшие были найдены в зимовке «Олке». В медицинской помощи не нуждаются.


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