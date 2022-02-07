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Семерых учёных КазНУ признали лучшими научными сотрудниками 2021 года

7 Февраля 2022 21:47
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Семерых учёных КазНУ признали лучшими научными сотрудниками 2021 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Семь учёных Казахского национального университета имени Аль-Фараби вошли в число победителей конкурса «Лучший научный сотрудник- 2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Конкурс был организован впервые Министерством образования и науки Республики Казахстан.

«Лучшими из лучших» признаны 50 ученых из 6 научно-исследовательских институтов и 16 вузов, которые получили денежное вознаграждение в размере 6 млн тенге. Нагрудные знаки и сертификаты лауреатам премии вручил в столице министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Одна из победительниц из Алматы, получившая высокую награду, профессор кафедры социологии и социальной работы Гульнапис Абдикерова.

«Первый республиканский конкурс проводился в онлайн-формате с участием независимых экспертов, имел открытый и прозрачный характер. По поручению Президента он направлен на достойную оценку заслуг ученых. Я думаю, что это проект дает большой стимул специалистам социальной, общественной сферы внедрять результаты своих исследований в практику и производство», - рассказала она.

«Активное сотрудничество вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных производственных компаний способствует устранению стереотипа о неготовности казахстанской науки давать качественные прикладные результаты. Необходимо создание академических университетов на основе партнерства исследовательских университетов и научно-исследовательских институтов. В результате студенты смогут реализовывать конкретные проекты на базе Академии наук», - отметила доцент кафедры рекреационной географии и туризма факультета географии и природопользования КазНУ Ляззат Спанкулова.

В число победителей, удостоенных премии, вошли доцент кафедры теоретической и ядерной физики Куантай Бошкаев, профессор кафедры физики плазмы и компьютерной физики, декан физико-технического факультета Аскар Даулетов, и. о. профессора кафедры математического и компьютерного моделирования Алибек Исахов, ассоциированный профессор кафедры эпидемиологии, биостатистики и доказательной медицины, директор Научно-исследовательского института здоровья Кайрат Давлетов, доцент кафедры таможенного, финансового и экологического права Гульдана Куаналиева и др.

Доцент кафедры казахской литературы и теории литературы Алмасбек Мауленов был награжден премией имени Культегина за выдающиеся достижения в области тюркологии. Государственная научная стипендия присуждена профессору кафедры русской филологии и мировой литературы, декану филологического факультета Баян Жолдасбековой и двенадцати молодым ученым КазНУ.



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#Алматы   #Наука   #Вузы   #МОН  
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Автор:

Гульзат Сахова

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