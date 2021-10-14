Семерых пропавших подростков нашли полицейские в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Атырау за неделю вернули домой семерых пропавших без вести подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю оператору 102 управления полиции города Атырау поступило 7 сообщений по факту исчезновения подростков. Всех подростков сотрудники полиции нашли и передали родителям. Например, 12 октября около 00:28 оператору 102 позвонила 36 - летняя жительница города, которая сообщила, что 8 октября 2021 года около 12:00 часов дня ее 14-летний сын вышел из дома и не вернулся.

При проведении оперативно-розыскных работ подросток был найден стражами порядка и возвращен родителям. По словам 14-летнего мальчика, у него с матерью произошел конфликт и он находился в доме своих друзей.

Мать подростка привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 442 КоАП РК (нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей). Подросток, занимающийся бродяжничеством, поставлен на учет в органы внутренних дел. В отношении родительницы подростка ведется сбор документов для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города Атырау»,- рассказали в пресс-службе ДП региона.