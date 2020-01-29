Семерых человек спасли из снежного плена в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Выехавших на трассу семерых человек спасли из снежного плена в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

28 января с 18:30 часов в связи с ухудшением погодных условий было закрыто движения на участке, автодороги областного значения «Талдыкорган-Капал».

«Несмотря на это, в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том что, на данном участке автодороги в снежном заносе застряли автомашины с пассажирами, которые выехали с села Кошкентал. На место вызова направлены подразделение ДЧС с села Капал Аксуского района (3 сотрудника и 1 ед. шнекоротор на базе Урал), где ими был очищен участок автодороги протяжённостью 10 км, и эвакуированы 2 легковых и 1 грузовая автомашина, которые продолжили движение под сопровождением спасателей в село Капал, в салоне автомашин находились 7 человек, все они взрослые. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении ведомства.

Департамент по ЧС Алматинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением, и не выезжать на закрытые участки дорог.