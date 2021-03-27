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    15:09, 27 Март 2021 | GMT +6

    Семеро человек госпитализированы в результате аварии в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Семеро человек пострадали в результате аварии на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    23 марта в 10:05 в дежурную часть Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что на 48-м км автодороги «Нур-Султан - Кабанбай батыра», в 10 км от села Нура, произошло ДТП с пострадавшими.

    «Прибывшие на место дорожные полицейские по предварительным данным установили, что 36-летний водитель автомашины марки «ГАЗель», житель Карагандинской области, двигаясь в направлении города Нур-Султан, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «Lada Largus». Последней управлял 44-летний житель города Нур-Султан.
    В результате ДТП семь пострадавших госпитализированы в больницу №2 города Нур-Султан. Все пострадавшие - водитель и пассажиры - из автомашины марки «Lada Largus». Двое из них - малолетние дети», - пояснили в ведомстве.
    Стражи порядка начали досудебное производство по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.


    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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