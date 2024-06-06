Семена 20 редких видов растений отправят в космос

Ученые Самарского университета имени Королева подготовили семена 20 видов редких растений для отправки в космос на борту орбитальной лаборатории «Бион-М» №2 с целью изучения воздействия условий космоса на живые организмы и оценки безопасности Российской орбитальной станции. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Специалисты Ботанического сада университета отобрали партию семян редких растений, которые отправятся в космос для участия в эксперименте на борту орбитальной лаборатории «Бион-М» № 2, — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Отобрано 20 видов растений, занесенных в Красные книги России и Самарской области: володушка золотистая, тюльпан Шренка, пион тонколистный, лазурник трехлопастной, мак прицветниковый, качим жигулевский, асфоделина крымская, прострел обыкновенный, катран сердцелистный и другие. Среди них семена растений, выращенных из семян, уже побывавших в космосе в 2013 году на первом «Бион-М».

Как отмечают в университете, уникальность эксперимента в том, что его объектом станут семена редких растений природной флоры. Они отправятся в космос впервые, в отличие от сельскохозяйственных культур, которые более устойчивы к различным воздействиям. Ученые оценят влияние пребывания на орбите на всхожесть семян и послеполетное развитие всходов как у образцов, которые побывают в космосе впервые, так и у потомков «семян-космонавтов».

— Эксперименты с семенами в космосе дают возможность получить новую фундаментальную информацию, новые знания в области космической биологии. Кто знает, может, в отдаленном будущем такие исследования позволят решить глобальную проблему вымирания растений на Земле или помогут создать зеленый оазис на какой-нибудь другой планете, или же благодаря полученным знаниям на орбите когда-нибудь появится космическое хранилище семян, защищенное от земных катаклизмов, — рассказала агроном отдела флоры Ботанического сада Самарского университета имени Королева Елена Каюрова.

Полет космической лаборатории «Бион-М» № 2 с живыми организмами на борту пройдет на той же высокоширотной орбите высотой около 400 км, где будет располагаться Российская орбитальная станция. Поэтому эксперимент позволит также оценить безопасность работы на станции.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.