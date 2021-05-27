РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:20, 27 Май 2021 | GMT +6

    Семь завозных случаев коронавируса за сутки выявили в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 38 случаев 15 с симптомами заболевания.

    В Петропавловске выявили коронавирус у 16 человек, в Уалихановском районе – у семи, в Есильском - у шести, в Акжарском – у троих, в Жамбылском и районе М. Жумабаева – по два новых случая, в Кызылжарском и Мамлютском – по одному.

    «Лабораторные анализы у 27 человек отобрали по эпидемиологическим показаниям, у семи - как завозных с профилактической целью и у четверых - с целью эпиднадзора. Всего за сутки четыре лаборатории области провели 865 ПЦР-исследований на коронавирус», - сообщили в пресс-службе.

    С 24-го мая область по распространению коронавируса находится в «желтой зоне». С 27-го мая в регионе ввели ряд ограничительных мероприятий.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Сегодня, 17:46
    Президент принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!