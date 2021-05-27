Семь завозных случаев коронавируса за сутки выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 38 случаев 15 с симптомами заболевания.

В Петропавловске выявили коронавирус у 16 человек, в Уалихановском районе – у семи, в Есильском - у шести, в Акжарском – у троих, в Жамбылском и районе М. Жумабаева – по два новых случая, в Кызылжарском и Мамлютском – по одному.

«Лабораторные анализы у 27 человек отобрали по эпидемиологическим показаниям, у семи - как завозных с профилактической целью и у четверых - с целью эпиднадзора. Всего за сутки четыре лаборатории области провели 865 ПЦР-исследований на коронавирус», - сообщили в пресс-службе.

С 24-го мая область по распространению коронавируса находится в «желтой зоне». С 27-го мая в регионе ввели ряд ограничительных мероприятий.







