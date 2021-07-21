Семь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане
Мониторинговые группы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, ежедневно выявляя нарушения карантина объектами предпринимательства.
В Есильском районе нарушили режим работы бар «Chechil Pub», ресторан-караоке «Alanya», лаундж-бар «The ДЫМ». В последнем также оказывали услуги по курению кальяна.
Кроме того, мониторинговая группа не смогла попасть в ресторан «Inforno», который функционировал за закрытыми дверями.
Также после установленного времени продолжали функционировать сауна «Баня на дровах» и интернет кафе «Потолок», расположенные в районе Алматы.
В Сарыаркинском районе аналогичные нарушения допустили фитнес-клуб «Спорт сити» и кафе «Стамбул».
Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля, Нур-Султан остается в красной зоне. В «зеленой» зоне не осталось ни одного региона.