РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:07, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Семь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки, 20 июля к адмответственности привлекли семь объектов предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Мониторинговые группы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, ежедневно выявляя нарушения карантина объектами предпринимательства.

    В Есильском районе нарушили режим работы бар «Chechil Pub», ресторан-караоке «Alanya», лаундж-бар «The ДЫМ». В последнем также оказывали услуги по курению кальяна.

    Кроме того, мониторинговая группа не смогла попасть в ресторан «Inforno», который функционировал за закрытыми дверями.

    Также после установленного времени продолжали функционировать сауна «Баня на дровах» и интернет кафе «Потолок», расположенные в районе Алматы.

    В Сарыаркинском районе аналогичные нарушения допустили фитнес-клуб «Спорт сити» и кафе «Стамбул».

    Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля, Нур-Султан остается в красной зоне. В «зеленой» зоне не осталось ни одного региона.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Бизнес Астана Акимат Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!