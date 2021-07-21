Семь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки, 20 июля к адмответственности привлекли семь объектов предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Мониторинговые группы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, ежедневно выявляя нарушения карантина объектами предпринимательства.

В Есильском районе нарушили режим работы бар «Chechil Pub», ресторан-караоке «Alanya», лаундж-бар «The ДЫМ». В последнем также оказывали услуги по курению кальяна.

Кроме того, мониторинговая группа не смогла попасть в ресторан «Inforno», который функционировал за закрытыми дверями.

Также после установленного времени продолжали функционировать сауна «Баня на дровах» и интернет кафе «Потолок», расположенные в районе Алматы.

В Сарыаркинском районе аналогичные нарушения допустили фитнес-клуб «Спорт сити» и кафе «Стамбул».

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля, Нур-Султан остается в красной зоне. В «зеленой» зоне не осталось ни одного региона.