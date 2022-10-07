Семью спасли от гибели в огне полицейские Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске патрульные Асет Сыздыков и Артем Маренков во время ночного дежурства спасли от гибели в огне семью горожан и предотвратили взрыв газового баллона в доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, пожар произошел в частном доме в микрорайоне Береке. Сотрудники батальона заметили дым и первыми прибыли на место. Горели открытым пламенем хозпостройки во дворе, от них занялась кровля дома. Внутри было сильное задымление, электричество отсутствовало.

Женщина сообщила, что на втором этаже остался ее муж. На первом – пожилая женщина, которая с трудом передвигалась. Девочка-подросток уже находилась снаружи.

«Асет Сыздыков вывел на улицу мужчину и вынес бабушку на руках. Артем Маренков впотьмах вынес газовый баллон, чтобы исключить возможность взрыва. Часть спасательной операции попала на видео. Чтобы отсоединить баллон, Артем включил подсветку на видеокамере смартфона. К этому времени подоспел и пожарный расчет. Борьба с огнем заняла несколько часов, все это время сотрудники находились рядом для обеспечения правопорядка. Бабушку усадили в патрульную машину, после осмотра медиками «скорой помощи» проводили ее к соседям», — пояснил командир батальона патрульной полиции Петропавловска Канат Алимжанов.

По настоянию командира видеозапись выгрузили из смартфона. Сами патрульные не считают свой поступок героическим. Говорят, погоны надели для, чтобы помогать людям.









Фото: ДП СКО







