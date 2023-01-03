Семью с ребенком вызволили из снежного плена в Костанайской области

3 Января 2023, 23:23

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня спасатели на трассах Костанайской области вызволили застрявших в снежном плену семью с ребенком, а также двух человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 января в 06:17 в городе Аркалыке на 24 км республиканской автодороги А-16 «Жезказган-Петропавловска» возле поселка Ковыльный силами ДЧС из легкового автомобиля, застрявшего в снежном заносе, спасены 3 человека, из них один ребенок. Доставлены в Аркалык. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются», - сообщили в областном ДЧС.

Также сегодня в 08:12 часов в Житикаринском районе в 1 км от села Тохтарова на автодороге районного значения силами ДЧС из снежного заноса отбуксирован на очищенный участок дороги легковой автомобиль, в котором находились 2 человека. Они эвакуированы и сопровождены в Житикару. В медицинской помощи не нуждались.

Фото: ДЧС Костанайской области.