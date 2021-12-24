Семью с маленькими детьми спасли из снежного заноса в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Спасатели вызволили из снежного заноса семью с маленькими детьми в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Ночью 24 декабря в 02:50 в Жамбылском сельском округе происходили аварийно-спасательные работы. От дежурного службы 112 поступило сообщение о том, что на трассе между Костанаем и поселком Самир в снежном заносе застрял легковой автомобиль марки Volkswagen.

«В салоне четверо человек, из них двое детей. Семья направлялась в поселок Самир, но из-за плохой видимости и снега решили вернуться назад и неожиданно попали в снежный занос. Выбраться самим не удалось, тогда к ним на помощь приехали спасатели оперативно спасательного отряда Костаная в количестве двух человек на машине высокой проходимости ТРЭКОЛ. С помощью троса машину оттащили на ровную дорогу. Семья в порядке, никто в медицинской помощи не нуждался», - сообщили в ведомстве.

Спасатели напоминают, что зима - суровое и непредсказуемое время года, необходимо всегда быть начеку в связи с ухудшением погодных условий, слушать синоптиков, а также скачать приложение «Дармен» по отслеживанию прогноза погоды и оповещений от «112».

«С частым выпадением обильных осадков, в условиях гололеда, мороза и плохой видимости спасатели рекомендуют жителям не выезжать за пределы населенных пунктов. Если вы все-таки попали в сложную ситуацию на дороге, звоните по номеру «101» или «112». Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие и помочь выбраться из сложной ситуации»,- подытожили в ДЧС.