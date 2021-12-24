+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Семью с маленькими детьми спасли из снежного заноса в Костанайской области

24 Декабря 2021 18:53
Поделиться:
Семью с маленькими детьми спасли из снежного заноса в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Спасатели вызволили из снежного заноса семью с маленькими детьми в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Новости по теме
38 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш
Пострадавшего в ДТП спасли в Акмолинской области Свыше ста человек попали под поезд в Казахстане с начала года Молодые казахстанцы называют семью, здоровье и дружбу ключевыми ценностями

Ночью 24 декабря в 02:50 в Жамбылском сельском округе происходили аварийно-спасательные работы. От дежурного службы 112 поступило сообщение о том, что на трассе между Костанаем и поселком Самир в снежном заносе застрял легковой автомобиль марки Volkswagen.

«В салоне четверо человек, из них двое детей. Семья направлялась в поселок Самир, но из-за плохой видимости и снега решили вернуться назад и неожиданно попали в снежный занос. Выбраться самим не удалось, тогда к ним на помощь приехали спасатели оперативно спасательного отряда Костаная в количестве двух человек на машине высокой проходимости ТРЭКОЛ. С помощью троса машину оттащили на ровную дорогу. Семья в порядке, никто в медицинской помощи не нуждался», - сообщили в ведомстве.

Спасатели напоминают, что зима - суровое и непредсказуемое время года, необходимо всегда быть начеку в связи с ухудшением погодных условий, слушать синоптиков, а также скачать приложение «Дармен» по отслеживанию прогноза погоды и оповещений от «112».

«С частым выпадением обильных осадков, в условиях гололеда, мороза и плохой видимости спасатели рекомендуют жителям не выезжать за пределы населенных пунктов. Если вы все-таки попали в сложную ситуацию на дороге, звоните по номеру «101» или «112». Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие и помочь выбраться из сложной ситуации»,- подытожили в ДЧС.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Происшествия   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
38 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш
Пострадавшего в ДТП спасли в Акмолинской области
Свыше ста человек попали под поезд в Казахстане с начала года
Молодые казахстанцы называют семью, здоровье и дружбу ключевыми ценностями
Популярное
1 Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
2 Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
3 460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы
5 Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
6 В ВКО возводится жилье в рамках программы «Одноэтажный Восток»
Читайте также
Свыше ста человек попали под поезд в Казахстане с начала года
Профилактические спуски лавин проведены в ВКО
Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы
Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
В ВКО возводится жилье в рамках программы «Одноэтажный Восток»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив