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Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области

19 Ноября 2021 01:11
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Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Семья с грудным ребенком оказалась в три часа ночи на дороге в Акмолинской области в автомашине с пробитым колесом. Благо, на помощь им пришли патрулировавшие участок стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в директ Instagram- страницы ведомства обратился 30-летний житель города Кокшетау, работающий врачом.

«Мужчина рассказал, что в вечернее время в связи с выпиской он забрал сестру с ее 4-месячным малышом из столичной больницы. В силу сложившихся обстоятельств выезд из Нур-Султана состоялся в позднее время. В салоне находились супруга водителя, сестра и двое ее детей: 4-месячная Ясмина и 3-летний Ернур. По словам, мужчины, автомобиль он приобрел сравнительно недавно и никогда не пользовался «запаской», к тому же предыдущий владелец авто заверил его, что запасное колесо соответствует штатным шинам. Но на 247-м километре автодороги Нур-Султан-Щучинск при движении в сторону города Кокшетау мужчина убедился в обратном, когда у его автомобиля пробило колесо, и случилось это в три часа ночи», - рассказали о произошедшем в ведомстве.

Оказавшись в сложной ситуации, водитель растерялся: в машине находились дети, в том числе и грудной ребенок, а на улице была минусовая температура. К счастью, на помощь пришли сотрудники взвода БПП ДП Акмолинской области старший лейтенант Куаныш Умбетов и лейтенант Аслан Беков, патрулировавшие этот участок дороги.

Сотрудники полиции доставили водителя в Щучинск, где произвели обмен колеса. Благодаря полицейским, семья к пяти часам утра благополучно добралась до Кокшетау.


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#Акмолинская область   #Спасение  
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Автор:

Оксана Матасова

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