Семью с двумя детьми в тяжелом физическом и психическом состоянии выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области выясняют, каким образом «за бортом» цивилизации и медицины остались двое маленьких детей в тяжелом физическом и психическом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, 23 октября в Кордайскую Центральную районную больницу по линии опеки Кордайского района были направлены двое детей – четырех лет и двух лет. Причем мама этих детей никаких жалоб не предъявляла. При поступлении дети были осмотрены педиатром, невропатологом, травматологом, ЛОР-врачом.

«Выявлено несоответствие психофизическому развитию. Разговорной речи нет, хотя речь понимают, характерно резкое ограничение активных движений в конечностях. Состояние детей определено как средней степени тяжести, кожные покровы чистые, подкожно-жировая клетчатка отсутствует. Выраженная деформация нижних конечностей. Следов побоев не обнаружено», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мальчику был поставлен диагноз «гипотрофия второй степени, задержка психоречевого и моторного развития, двусторонний острый средний отит, рахит среднетяжелой степени». У девочки также была определена гипотрофия второй степени, рахит и задержка психоречевого развития, совмещенные с гипертензионно-гидроцефальным синдромом и анемией второй степени.

«Родителями этих детей являются гражданин Республики Казахстан 32-летний Б., проживающий в селе Карасай Кордайского района, и 26-летняя гражданка Республики Кыргызстан Т., - пояснила руководитель пресс-службы облздрава Толкын Омирбаева. - Старший мальчик является гражданином Казахстана, младшая девочка - гражданка Кыргызстана. Мальчик родился в 2015 году в Кордайской ЦРБ, был в тяжёлом состоянии, в связи с чем был переведен в Тараз, в областной перинатальный центр, где в течение месяца получал лечение, а по возвращении в село Карасай находился под наблюдением врача-педиатра».

Как рассказывают врачи Кордайской ЦРБ, динамическое наблюдение за младенцем велось. При этом врачи отмечали неудовлетворительные жилищно-бытовые, материальные условия семьи. Родители нигде не работали, уход за ребенком не велся в полной мере.

«В октябре 2015 года семья выбыла в Алматинскую область, а в апреле 2016 года они вернулись, - продолжает Толкын Омирбаева. - Медработники обследовали ребенка, проконсультировал невропатолог Кордайской ЦРБ. От рекомендованного лечения в детском отделении мать отказалась, несмотря на то, что у ребенка была явная неврологическая симптоматика. Неоднократно врачом в амбулаторной карте указывается антисанитария, плохой уход и питание ребенка. Об этом устно и письменно докладывали акиму села Карасай».

Отмечается, что сами врачи и аким села в это время оказывали материальную помощь этой семье продуктами и вещами. В августе этого же года семья опять уехала в Алматинскую область, где, по их словам, они работали чабанами. Возвратилась эта семья через год уже со вторым ребенком – девочкой А., родившейся в Кыргызстане в июне 2017 года.

«Со свидетельством о рождении, полученном в Кыргызстане, ребенка взяли на учёт. У девочки тоже отставание в физическом и психомоторном развитии. И опять от консультаций невролога мать отказалась, - пояснили в пресс-службе. - В апреле 2018 года семья выбыла с детьми из села Карасай, с их слов, в Кыргызстан. И с этого времени эта семья с двумя нездоровыми детьми мигрировала по чабанским отгонам, по стройкам Алматинской и Жамбылской областей. В этот период дети никем не наблюдались. За медицинской помощью семья не обращалась».

Как отметили в облздраве, с июня этого года, по словам отца, семья проживала в селе Кордай на частном кирпичном заводе, так как отец устроился охранником, и ему выделили комнату под жилье. Поэтому при подворовых обходах дети не были выявлены и не получали должной медицинской помощи.

По информации врачей Кордайской ЦРБ, в настоящее время дети находятся в детском отделении Кордайской больницы и получают симптоматическое лечение в полном объёме.