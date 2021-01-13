Семью с двумя детьми спасли на трассе в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Оказавшуюся на трассе в сломанном грузовике семью с двумя детьми спасли в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, из-за ухудшения погодных условий сотрудниками управления административной полиции проводилось обследование проезжей части. На 24-м км дороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» стражами порядка была обнаружена грузовая автомашина марки «DAF» с неисправным двигателем.
«В автомобиле находилась семья из Костанайской области с двумя несовершеннолетними детьми в возрасте 3,5 и 12 лет. Членов семьи пересадили в служебную автомашину и эвакуировали в город Есиль. А для автомашины нашли грузовой автотранспорт, чтобы отбуксировать на ближайшую станцию технического обслуживания для устранения неполадок», - поделились в ведомстве.
Полицейские в очередной раз призвали водителей на время непогоды воздержаться от поездок на дальние расстояния.
«В условиях снегопада следует быть максимально внимательными и осторожными за рулем, двигаться с включенным ближним светом фар, неуклонно соблюдать скоростной режим. В случае снегопада не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу снегоуборочной техники», - добавили в полиции.
Напомним, вчера 55 автомобилей скопилось на трассе в Акмолинской области после произошедшего ДТП. Шестеро человек были доставлены в больницу. Из-за непогоды акмолинским полицейским за сутки пришлось сопровождать более 500 автомобилей на дорогах региона.
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