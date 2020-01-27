Семью погибшего полицейского Дархана Базарбаева поддержали его коллеги из всех регионов Казахстана
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники дорожно-патрульной полиции страны выразили соболезнования семье погибшего полицейского Дархана Базарбаева и оказали материальную помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.
От имени всех командир батальона патрульной полиции Управления местной полицейской службы СКО подполковник Ерлан Мадиев приехал в село Лаврентьевка, чтобы навестить семью Дархана.
25 января заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев вместе с коллегой посетил родителей и супругу героя.
«Это большая утрата, которую невозможно восполнить, примите наши соболезнования. Мы, его коллеги со всех областей страны, искренне сожалеем, что наши ряды покинул достойный товарищ. Его героизм будет примером», - обратился к родителям Дархана подполковник Ерлан Мадиев.
Все инспекторы дорожно-патрульной полиции Казахстана не остались в стороне.
«Наш коллега Дархан Базарбаев действительно стал национальным героем. Сегодня вся страна говорит о его подвиге. Его сын в будущем будет гордиться этим. Мы обещаем всегда помогать и поддерживать его семью. В ближайшие дни все сотрудники ОВД на счет Базарбаевых перечислят однодневную заработную плату», - отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев.
Ерлан Мадиев посетил супругу героя Молдир и сына Алисултана, который сейчас находится в областной детской больнице. Командир батальона патрульной полиции СКО выразил соболезнование от имени всех коллег.
Напомним, 25-летний Дархан Базарбаев погиб 19 января, спасая семью от вооруженного ножом семейного дебошира в городе Тобыл Костанайской области.
Указом Президента РК Дархан Базарбаев награжден орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно.
У Дархана Базарбаева остался четырехмесячный ребенок. Нападавший арестован, в отношении него начато досудебное расследование по статье 99 ч 2 УК РК «Убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности».
- Бердибек Сапарбаев: Нужно усилить работу пресс-служб госорганов
- Малый курултай казахов за рубежом планируют провести в этом году
- Стопроцентно реабилитировать женщин в рамках операции «Жусан» призвал Даурен Абаев
- Проект закона о волонтерстве будет разработан в Казахстане
- Даурен Абаев: Нужно на высоком уровне провести 100-летний юбилей МИА «Казинформ»
- МФЦА и OneWeb подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения связи в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана