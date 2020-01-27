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Семью погибшего полицейского Дархана Базарбаева поддержали его коллеги из всех регионов Казахстана

27 Января 2020 13:25
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Семью погибшего полицейского Дархана Базарбаева поддержали его коллеги из всех регионов Казахстана

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники дорожно-патрульной полиции страны выразили соболезнования семье погибшего полицейского Дархана Базарбаева и оказали материальную помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

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От имени всех командир батальона патрульной полиции Управления местной полицейской службы СКО подполковник Ерлан Мадиев приехал в село Лаврентьевка, чтобы навестить семью Дархана.

25 января заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев вместе с коллегой посетил родителей и супругу героя.

«Это большая утрата, которую невозможно восполнить, примите наши соболезнования. Мы, его коллеги со всех областей страны, искренне сожалеем, что наши ряды покинул достойный товарищ. Его героизм будет примером», - обратился к родителям Дархана подполковник Ерлан Мадиев.

Все инспекторы дорожно-патрульной полиции Казахстана не остались в стороне.

«Наш коллега Дархан Базарбаев действительно стал национальным героем. Сегодня вся страна говорит о его подвиге. Его сын в будущем будет гордиться этим. Мы обещаем всегда помогать и поддерживать его семью. В ближайшие дни все сотрудники ОВД на счет Базарбаевых перечислят однодневную заработную плату», - отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев.

Ерлан Мадиев посетил супругу героя Молдир и сына Алисултана, который сейчас находится в областной детской больнице. Командир батальона патрульной полиции СКО выразил соболезнование от имени всех коллег.


Напомним, 25-летний Дархан Базарбаев погиб 19 января, спасая семью от вооруженного ножом семейного дебошира в городе Тобыл Костанайской области.

Указом Президента РК Дархан Базарбаев награжден орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно.

У Дархана Базарбаева остался четырехмесячный ребенок. Нападавший арестован, в отношении него начато досудебное расследование по статье 99 ч 2 УК РК «Убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности».


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Ключевые слова: Общество,
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