Семью из пожара спасли полицейские Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские Ернур Кабдуахит и Максат Даныбаев спасли людей, спавших в частном доме, когда рядом горели баня и гараж в городе Экибастузе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«16 февраля, около 05.30, при патрулировании вверенного участка по улице Степной-Беркимбаева города Экибастуза мы с напарником заметили дым в одном из частных домов. Незамедлительно подъехали к дому; подозрения подтвердились - во дворе горели баня и гараж», - рассказал экибастузский полицейский лейтенант Ернур Кабдуахит.

По словам стража порядка, они с напарником сразу побежали в дом и стали будить хозяев, которые спали и не подозревали об угрожавшей опасности, потом вызвали пожарных и стали помогать тушить огонь.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции и прибывших огнеборцев пожар был потушен. Мы хотим выразить благодарность лейтенанту полиции Кабдуахиту Ернуру и младшему лейтенанту Даныбаеву Максату за то, что во время дежурства помогли нам, - написали глава семьи и его супруга в благодарственном письме на имя начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова после произошедшего. - Благодаря их быстрому реагированию, разбудив нас и вызвав пожарную команду, они тем самым спасли нашу жизнь. Спасибо за то, что мы вновь дышим! Благодарим родителей за то, что воспитали таких отзывчивых сыновей».





Фото ДП Павлодарской области.