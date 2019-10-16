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Семью из четырех человек  спасли на озере Копа в Акмолинской области

16 Октября 2019 18:41
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Семью из четырех человек  спасли на озере Копа в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Семья из 4 человек, в том числе и двое детей, была спасена на озере Копа в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ОСО ГУ «СПиАСР» ДЧС Акмолинской области.

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Как рассказали в ведомстве, по телефону «112» в оперативно-спасательный отряд города Кокшетау поступило сообщение о том, что требуется помощь спасателей. Семья из четырех человек на лодке отплыла далеко от берега и не могла самостоятельно вернутся, так как начался ветер и поднялась большая волна.

«Четверо спасателей из спасательного подразделения №4 Рустем Мужупов, Казбек Искаков, Зейнат Шаймуханов и Асет Исмаилов незамедлительно завели моторную лодку и спустя несколько минут оказались на месте происшествия. На месте спасатели выяснили, что мужчина упал с лодки в воду и поплыл к берегу, а в лодке остались женщина и двое несовершеннолетних детей», - рассказали в ведомстве.

Выбившегося из сил мужчину, который кое-как держался на поверхности реки и весь продрог, спасатели быстро вытащили из воды и вместе с лодкой, в которой находились люди, доставили на берег.

«Так как двое детей были сильно напуганы, медсестра отряда Наталья Данилецкая оказала пострадавшим психологическую и первую доврачебную медицинскую помощь. Затем вызвала врачей, и мужчину отправили в больницу. Причина случившего – это неосторожность и невнимательность пострадавших к погодным условиям и несоблюдение правил безопасности на воде. На людях, которые находились в лодке, не было индивидуальных спасательных средств (жилетов, нагрудников и спасательного круга). Если бы не своевременная оперативная помощь спасателей дежурной смены, все могло бы закончиться трагически», - добавили в ведомстве.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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