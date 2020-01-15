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Семью бизнесмена убили в ЗКО

15 Января 2020 17:22
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Семью бизнесмена убили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области жестоко убили семью бизнесмена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Трагедия произошла 14 января вечером в селе Янайкино района Байтерек. Во время тушения пожара в частном доме были обнаружены тела трех человек с ножевыми ранениями.

Жертвами убийства стали 66-летний бизнесмен Александр Запрометов, его 65-летняя супруга Валентина и 42-летний сын Сергей.

По словам акима сельского округа Аугана Алмурзина, А. Запрометов жил в селе Янайкино с 1987 года. Он был руководителем совхоза «Янайкино». Позже создал ТОО «Лесное».

Аким села заявил, что со стороны акимата будет предоставлена помощь для погребения погибших.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, во время тушения пожара в частном жилом доме были найдены тела трех человек – мужчин 1953 и 1977 годов рождения и женщины 1954 года рождения c признаками насильственной смерти. Трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 99 части 2 УК РК (Убийство) и проводится оперативно-розыскные мероприятия причастных к преступлению лиц.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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