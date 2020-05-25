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Семьям погибших в ДТП в Алматы полицейских окажут поддержку

25 Мая 2020 11:02
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Семьям погибших в ДТП в Алматы полицейских окажут поддержку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям и близким полицейских, погибших при исполнении обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким полицейских Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова, несших службу на блокпосту и погибших вследствие ДТП», - написал Бакытжан Сагинтаев в Twitter .

Как отметили в акимате, семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка.

Напомним, пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы, погибли двое полицейских.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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