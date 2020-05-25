Семьям погибших в ДТП в Алматы полицейских окажут поддержку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям и близким полицейских, погибших при исполнении обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким полицейских Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова, несших службу на блокпосту и погибших вследствие ДТП», - написал Бакытжан Сагинтаев в Twitter .

Как отметили в акимате, семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка.

Напомним, пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы, погибли двое полицейских.