+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Семьям погибших сотрудников правоохранительных органов оказывается помощь - Ерлан Тургумбаев

18 Января 2022 10:07
Поделиться:
Семьям погибших сотрудников правоохранительных органов оказывается помощь - Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Погибшие сотрудники правоохранительных органов награждены орденами «Айбын» и оказывается помощь их семьям. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие доплаты на сегодня производятся медикам
«Магазины у дома» больше всего завышают цены на товары - АЗРК РК Минсельхоз подготовил предложения по корректировке системы госсподдержки отрасли Минэнерго до конца января предложит меры по совершенствованию торгов сжиженным газом через товарные биржи

«Третье – выплата единовременной компенсации семьям погибших сотрудников, военнослужащих органов внутренних дел. В январе от рук террористов погибли

8 полицейских и военнослужащих Национальной Гвардии, 2911 получили ранения. Погибшие награждены орденами «Айбын» и оказывается помощь их семьям. Законом в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей его семье выплачивается компенсация в размере денежного содержания за 5 лет, а также на погребение – за 3 месяца», - пояснил министр на заседании Правительства.

По словам Ерлана Тургумбаева, ведомство также является соисполнителем по 5 мероприятиям. Глава МВД заверил, что вся работа под контролем и будет исполнена в срок.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Какие доплаты на сегодня производятся медикам
«Магазины у дома» больше всего завышают цены на товары - АЗРК РК
Минсельхоз подготовил предложения по корректировке системы госсподдержки отрасли
Минэнерго до конца января предложит меры по совершенствованию торгов сжиженным газом через товарные биржи
Популярное
1 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
2 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
3 Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
4 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
5 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
6 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Читайте также
По какой цене отпускается бензин и дизтопливо на казахстанском рынке
Служебную собаку похитили во время беспорядков в Алматы
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив