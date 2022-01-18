Семьям погибших сотрудников правоохранительных органов оказывается помощь - Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Погибшие сотрудники правоохранительных органов награждены орденами «Айбын» и оказывается помощь их семьям. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третье – выплата единовременной компенсации семьям погибших сотрудников, военнослужащих органов внутренних дел. В январе от рук террористов погибли

8 полицейских и военнослужащих Национальной Гвардии, 2911 получили ранения. Погибшие награждены орденами «Айбын» и оказывается помощь их семьям. Законом в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей его семье выплачивается компенсация в размере денежного содержания за 5 лет, а также на погребение – за 3 месяца», - пояснил министр на заседании Правительства.

По словам Ерлана Тургумбаева, ведомство также является соисполнителем по 5 мероприятиям. Глава МВД заверил, что вся работа под контролем и будет исполнена в срок.



