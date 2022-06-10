10 Июня 2022 21:29

Семьям погибших работников на АрселорМиттал Темиртау окажут помощь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» заявило, что семьям погибших работников будет оказана помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что сегодня, 10.06.2022, в кузнечно-прессовом цехе ТОО «Курылысмет» произошел групповой несчастный случай, в результате которого погибли четыре работника АО «АрселорМиттал Темиртау». Пятый работник госпитализирован в ЦГБ г. Темиртау, состояние стабильное.

Создана специальная комиссия, случай расследуется.

В соответствии с условиями коллективного договора, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», - сообщается на официальном сайте компании.

Как ранее сообщалось, 10 июня 2022 года произошел несчастный случай со смертельным исходом с работниками АО «АрселорМиттал Темиртау» на территории ТОО «Курылысмет».

При демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха обрушилась кровля. В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10 м) под завалами оказались пять человек.

Четверо из них погибли, один пострадавший 1994 года рождения доставлен в больницу.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, овлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших работников в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау». Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Поручил Правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших», - говорится в телеграмме.