Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Семьям погибших при пожаре в области Абай вручили ключи от квартир

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 16:36
Семьям погибших при пожаре в области Абай вручили ключи от квартир Фото: gov.kz

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семьям погибших при пожаре в области Абай, а также семье тракториста Архипова С. Н., вручили ключи от новых квартир в Семее в микрорайоне Карагайлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По поручению Президента РК семьям погибших в результате лесных пожаров в области Абай оказывается всесторонняя поддержка. Каждая семья получит выплату в размере 7 млн тенге, а каждому ребенку будет выплачено 2 млн тенге.

В помощь входит пособие по потере кормильца, единовременная социальная выплата, а также предоставление обустроенного жилья. Проводится анализ кредитной нагрузки умерших и их семей для возможного списания кредитов.

photo

Сегодня семьям 14 погибших в результате пожара, а также семье тракториста Архипова С. Н., вручены ключи от новых квартир в Семее в микрорайоне Карагайлы. Аким области Абай Нурлан Уранхаев передал ключи от двух и трехкомнатных квартир семьям погибших Саята Нуржигитова и Амангельды Дуйсембаева.

«Проводимая работа по поддержке семей пострадавших в пожаре находится под нашим постоянным контролем. Новые квартиры, которые мы сегодня передаем, полностью оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Мы продолжим предоставлять дополнительную помощь», подчеркнул Нурлан Уранхаев.

photo

Родственники погибших выразили свою признательность за помощь и поддержку, оказанные государством.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.


Регионы Казахстана   Общество   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США