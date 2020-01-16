Семьям погибших под поездом рабочих в Жамбылской области окажут поддержку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семьям рабочих, погибшим под поездом в Жамбылской области, окажут поддержку. Об этом на брифинге в СЦК сообщила финансовый контролер-директор департамента казначейства НК КТЖ Шолпан Омарбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный вопрос в настоящее время изучается. Будут приняты решения в соответствии с установленными правилами и документами, принятыми в компании и в целом по отрасли. На самом деле компания уделяет большое внимание безопасности движения и, кроме того, уделяет большое внимание поддержке своих работников и поддержке в целом климата региона, который очень плотно связывает железная дорога. Поэтому компания предпримет все меры для того, чтобы поддержать», - сказала Шолпан Омарбекова.

Напомним, 13 января при въезде на станцию «Бел» локомотив в составе пассажирского поезда сообщением Алматы - Актобе наехал на двух рабочих, которые от полученных травм скончались на месте.

Факт был зарегистрирован по статье 344, часть 3, УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».