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    17:50, 28 Август 2021 | GMT +6

    Семьям погибших окажут необходимую помощь - Минобороны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области посетили семьи погибших, выразили глубокие соболезнования и заверили об оказании необходимой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В Жамбылскую область по поручению руководителя оборонного ведомства прибыл заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов для решения вопросов обеспечения жильем и выплаты денежных компенсаций семьям погибших военнослужащих.

    Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов.

    Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек.

    Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

    На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

    27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию.

    Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

    Правительственная комиссия побывала на месте ЧС в Жамбылской области. Президент Казахстана объявил 29 августа Днем общенационального траура.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Минобороны РК Жамбылская область Происшествия Взрывы в Жамбылской области
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