Семьям погибших окажут необходимую помощь - Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области посетили семьи погибших, выразили глубокие соболезнования и заверили об оказании необходимой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В Жамбылскую область по поручению руководителя оборонного ведомства прибыл заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов для решения вопросов обеспечения жильем и выплаты денежных компенсаций семьям погибших военнослужащих.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию.

Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

Правительственная комиссия побывала на месте ЧС в Жамбылской области. Президент Казахстана объявил 29 августа Днем общенационального траура.