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Семьям погибших и пострадавших при взрыве на Тенгизе окажут материальную помощь
6 Июля 2022 21:16

Семьям погибших и пострадавших при взрыве на Тенгизе окажут материальную помощь

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Семьям погибших и пострадавших при взрыве на Тенгизском месторождении в Жылыойском районе Атырауской области окажут материальную помощь. Для расследования причин случившегося в регионе создана комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с чрезвычайным происшествием на месторождении Тенгиз аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное совещание. В нем приняли участие представители ТОО «Тенгизшевройл», ДЧС, департамента полиции, прокуратуры и других ведомств. Серик Шапкенов выразил глубокие соболезнования семьям погибших работников, сообщив, что их семьям, а также пострадавшим при ЧП будет оказана необходимая материальная помощь. Кроме того, глава региона поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам», - сообщили в пресс- службе акима области.

К выявлению причин аварии приступает специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва на Тенгизе стал срыв фланцевого соединения.

Фото: businesswire.com
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Автор:
Корреспондент
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