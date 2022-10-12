Семьям казахстанских дипломатов разрешат работать в Швейцарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили Законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений (далее - Соглашение) подписано в Берне 6 сентября 2021 года.

Целью Соглашения является урегулирование на основе взаимности вопросов, связанных с осуществлением на территориях Республики Казахстан и Швейцарской Конфедерации (далее - Стороны) оплачиваемой трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений одной из Сторон, официально аккредитованных при другой Стороне или международной организации, учрежденной на территории другой Стороны.

«Это Соглашение дает возможность членам семей наших дипломатов - супруга или супруг, дети - работать на оплачиваемой основе в Швейцарии. Соответственно, этот документ предоставляет возможность работать швейцарцам здесь, в Казахстане. Это очень хорошее дело, поскольку позволяет членам семей наших дипломатов не терять квалификацию, пополнять семейный бюджет и получать социальное обеспечение страны пребывания», - пояснил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на пленарном заседании палаты.

В соответствии со статьей 2 Соглашения одним из условий выдачи разрешения на осуществление оплачиваемой трудовой деятельности членам семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений является их пребывание в принимающем государстве и проживание в одном домохозяйстве с лицом, которого они сопровождают.

Также в Соглашении определены порядок оформления запроса на получение названного выше разрешения и условия прекращения его действий, регламентированы вопросы отзыва у членов семей сотрудников представительств иммунитета от уголовной, гражданской и административной ответственности.

Согласно статье 7 Соглашения, к члену семьи, который осуществляет оплачиваемую трудовую деятельность на территории принимающего государства, применяется законодательство данного государства.

Комитеты Мажилиса представили положительные заключения по данному Соглашению.

Ранее в Мажилисе одобрили инициированный депутатами Законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан» и сопутствующие ему поправки в пять законодательных актов.

Фото: traveltimes.ru