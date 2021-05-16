Семья Тубековых: 47 лет – рука об руку

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного дня семей сотрудники учреждения ЕЦ-166/4 департамента УИС по Акмолинской области чествовали семью Тубековых, отмечающую в этом году 47 лет совместной жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Сейчас очень редко встретишь семейные пары, которые отмечают жемчужные, серебряные, золотые свадьбы… Герои нашего повествования - семья Тубековых - вот уже без малого полвека идут по жизни рука об руку.

Их история началась еще в далеком 1974 году, и с тех самых пор они неразлучны.

«Самое ценное богатство наше - это дети: сын Ерлан и дочь Гульден и 6 замечательных внуков», - делится Еспенбет Тубеков.

«Они с супругой Жаныл Такановной являются заслуженными пенсионерами Учреждения ЕЦ-166/4, за их печами стаж работы в колони более 20 лет. Еспенбет Баженович вышел на заслуженный отдых с должности заместителя дежурного помощника начальника учреждения, а Жаныл Такановна все 28 лет в учреждении проработала в должности бухгалтера», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

По родительским стопам пошел и сын Ерлан, который также находится на пенсии уже 11 лет. Еспенбет Баженович мечтает, чтобы и внуки продолжили офицерскую династию семьи Тубековых.

«Основным секретом счастливой семейной жизни является надежный тыл, поддержка друг друга во всем. Берегите свои семейные ценности, храните их, чтобы они смогли передаваться из поколения в поколение. Счастья вам и вашим семьям!» - отметил глава семьи.

Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая с 1994 года. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе семьи.