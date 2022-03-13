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    20:41, 12 Март 2022 | GMT +6

    Семья сельского участкового в Костанайской области приютила застрявших на трассе

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Семья участкового Нуржана Исмадьярова из Наурзумского района приняла у себя дома двух женщин с новорожденными детьми, которых эвакуировали с трассы, заметенной бураном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Участковый Нуржан Исмадьяров обслуживает поселок Дамды, там же и проживает. Со вчерашнего дня на 260 км трассы Костанай-Жолдама случился большой перемет из–за сильной метели. На дороге образовалась колонна более чем из 20 машин, в некоторых машинах были женщины и дети.

    Первым на место затора прибыл полицейский Нуржан Исмадьяров, который в прошлом году получил новый служебный автомобиль высокой проходимости «УАЗ».

    «Получив сообщение, что люди стоят на трассе, я первым делом эвакуировал женщин и детей. Двух мам с новорожденными детьми четырех и восьми месяцев привез домой», - рассказывает Нуржан Исмадьяров.

    Затем остальных людей эвакуировали в помещение школы и дома сельчан. Всем была оказана помощь, организовано горячее питание.

    Сымбат Дюсенова выехала с четырехмесячным малышом из Костаная в Джангельдинский район.

    «Выехала на такси, погода была хорошая, но когда стали подъезжать к поселку Дамды, разыгралась снежная буря. Мы застряли в пробке. Было страшно, но полицейский, который приехал сразу, забрал нас к себе домой. Я так благодарна ему, что семья оказалась такой отзывчивой. Нас накормили, сварили бешбармак и встретили, как родных. У них и самих восьмимесячный ребенок», - рассказала Сымбат Дюсенова.

    А вот Кульжамал Таймасова выехала из поселка Амангельды в Костанай. Буран их застал в том же месте.

    «Я очень испугалась, когда машина встала на трассе. Спасибо участковому, что пришел на помощь и забрал меня с ребенком домой. Его супруга Акмарал создала все условия и для нас, и для детей. Она замечательная хозяйка», - отметила Кульжамал Таймасова.

    Участковый, убедившись, что с женщинами и детьми все в порядке, отправился вновь на трассу вывозить людей, застрявших в буране.


    Теги:
    Дороги Погода Происшествия, ЧС Костанайская область Общество Правоохранительные органы
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