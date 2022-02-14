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Семья с ребенком спасена из снежного заноса в Атырауской области

14 Февраля 2022 01:10
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Семья с ребенком спасена из снежного заноса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Кызылкогинском районе Атырауской области из снежного заноса спасена семья с ребенком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«13 января в 16.49 поступило сообщение о том, что в 5 километрах от села Миялы Кызылкогинского района в снежном заносе застрял легковой автомобиль, направляющийся в населенный пункт Аккора. В машине находились три человека: мужчина 1986 года рождения, женщина 1990 года рождения, а также ребенок 2021 года рождения. Оперативно прибывшие спасатели эвакуировали семью, извлекли автомобиль из снежного заноса и доставили в село Аккора. Муж, жена и ребенок не нуждаются в медицинской помощи»,- сообщили в прес-службе департамента по ЧС региона.
ДЧС Атырауской области просит граждан при выезде из населенного пункта соблюдать правила безопасности. Перед выездом рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой необходимые вещи. Единый телефон спасения 112.


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#Атырауская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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