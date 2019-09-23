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Семья получила при пожаре тяжелые ожоги в СКО

23 Сентября 2019 22:55
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Семья получила при пожаре тяжелые ожоги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области семья из трех человек находится в тяжелом состоянии после пожара в доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в селе Благовещенка Жамбылского района. В центральную районную больницу доставили трех человек. 29-летние мужчина и женщина получили термические ожоги 20-29% и 40-49%, соответственно. Их пятилетний сын – 40-49%. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

«В 16:51 на пульт приёма сообщений пожарной части № 11 села Пресновка поступило сообщение о том, что в селе Благовещенка горит жилой дом. К месту вызова в 16:52 выехал дежурный караул части. По прибытию в 16:56 было установлено, что горит веранда двух квартирного жилого дома, идет дым с чердака крыши», - сообщили в пресс-службе.

Огонь повредил стены веранды, потолочное перекрытие. Общая площадь пожара 8 квадратных метров. Спасена одна часть двухквартирного жилого дома и хозпостройки.

Пожар локализован в 17:27, полностью ликвидирован в 17:30. Причина и ущерб устанавливаются.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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