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Семья получила при пожаре тяжелые ожоги в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области семья из трех человек находится в тяжелом состоянии после пожара в доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в селе Благовещенка Жамбылского района. В центральную районную больницу доставили трех человек. 29-летние мужчина и женщина получили термические ожоги 20-29% и 40-49%, соответственно. Их пятилетний сын – 40-49%. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
«В 16:51 на пульт приёма сообщений пожарной части № 11 села Пресновка поступило сообщение о том, что в селе Благовещенка горит жилой дом. К месту вызова в 16:52 выехал дежурный караул части. По прибытию в 16:56 было установлено, что горит веранда двух квартирного жилого дома, идет дым с чердака крыши», - сообщили в пресс-службе.
Огонь повредил стены веранды, потолочное перекрытие. Общая площадь пожара 8 квадратных метров. Спасена одна часть двухквартирного жилого дома и хозпостройки.
Пожар локализован в 17:27, полностью ликвидирован в 17:30. Причина и ущерб устанавливаются.
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