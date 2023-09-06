Семья полицейских победила на областном этапе конкурса «Мерейлі отбасы» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске состоялось чествование лауреатов областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы».В мероприятии приняли участие семьи со всего региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В этом году ежегодный конкурс проводился в десятый раз. Солидный срок, который доказал, как важны и близки семейные ценности, передающиеся из поколения в поколение, всем казахстанцам.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что будущее нашей страны формируется в семье. Если семья будет счастлива, то будущее нашей страны будет светлым. Любая семья будет иметь свои достижения, традиции и многое другое, что объединяет, делает единым целым. Конкурс раскрывает таланты этих семей и способствует укреплению института семьи, нравственности, духовности», – подчеркнул председатель областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике ВКО, руководитель аппарата акима области Ербол Нургалиев.

Дипломы победителей конкурса получили семьи Изгуттиновых из Усть-Каменогорска, Вобликовых из Риддера, Асановых из Глубоковского района, Бурковских из района Алтай, Алимовых из Тарбагатайского района, Нургазиных из Зайсана, Тлеубердиных из Шемонаихинского района, Манай - из Уланского района, Аплатоновых - из Курчумского района, Оскембаевых - из Катон-Карагайского района.

Семья Макиленовых из района Алтай представит регион на республиканском чествовании победителей. Ернур и Асем – полицейские. Несмотря на такую сложную профессию, они воспитывают троих детей.

«Мы стали победителями регионального этапа конкурса «Мерейлі отбасы». Теперь представим регион на республиканском чествовании, – сказала Асем Макиленова. – Поздравляем всех с наступающим праздником – Днем семьи. Пусть все семьи в нашей стране живут в согласии и мире!».