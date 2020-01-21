Семья погибшего полицейского Дархана Базарбаева получит квартиру в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Погибшего при исполнении служебного долга полицейского Дархана Базарбаева проводили в последний путь в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В церемонии прощания, которая состоялась в Аулиекольском районе Костанайской области, приняли участие заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, генерал-майор Омирзак Болсамбеков, а также руководство региона.
«К сожалению, с момента обретения независимости в ходе исполнения служебного долга в нашей стране погиб 761 полицейский. Безвременная кончина Дархана является не только вашим горем, но и горем всего нашего народа. Впредь Министерство внутренних дел будет оказывать поддержку семье погибшего, показавшего настоящий героизм при исполнении. Имя Дархана Базарбаева останется на века в истории отечественной полиции», - сказал заместитель министра.
После церемонии прощания семье Дархана Базарбаева был вручен орден «Айбын» III степени, которым посмертно наградили героя.
В свою очередь, аким региона Архимед Мухамбетов сообщил, что семье Дархана Базарбаева будет выдана квартира в городе Костанай.
«Мы будет оказывать всю необходимую помощь, которая в наших силах. Его смерть является горем всего народа», - сказал аким.
Напомним, полицейский погиб, спасая семью от вооруженного ножом семейного дебошира в Костанайской области.
Глава государства наградил полицейского Дархана Базарбаева орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно.
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