Семья погибшего полицейского Дархана Базарбаева получит квартиру в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Погибшего при исполнении служебного долга полицейского Дархана Базарбаева проводили в последний путь в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии прощания, которая состоялась в Аулиекольском районе Костанайской области, приняли участие заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, генерал-майор Омирзак Болсамбеков, а также руководство региона.

«К сожалению, с момента обретения независимости в ходе исполнения служебного долга в нашей стране погиб 761 полицейский. Безвременная кончина Дархана является не только вашим горем, но и горем всего нашего народа. Впредь Министерство внутренних дел будет оказывать поддержку семье погибшего, показавшего настоящий героизм при исполнении. Имя Дархана Базарбаева останется на века в истории отечественной полиции», - сказал заместитель министра.

После церемонии прощания семье Дархана Базарбаева был вручен орден «Айбын» III степени, которым посмертно наградили героя.

В свою очередь, аким региона Архимед Мухамбетов сообщил, что семье Дархана Базарбаева будет выдана квартира в городе Костанай.

«Мы будет оказывать всю необходимую помощь, которая в наших силах. Его смерть является горем всего народа», - сказал аким.

Напомним, полицейский погиб, спасая семью от вооруженного ножом семейного дебошира в Костанайской области.

Глава государства наградил полицейского Дархана Базарбаева орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно.







