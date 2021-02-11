Семья погибла в пожаре в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районном центре Булаево в Северо-Казахстанской области в огне погибли четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин сообщил, что пожар произошел утром в частном доме. На месте пожара обнаружили тела четырех человек.

«К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горела кровля, идет обильный дым. Произошел взрыв газового баллона. При тушении обнаружили тела двух взрослых, мужчины и женщины, девушки и ребенка. Выяснили, что погибшие - это супруги и их сын, четвертая погибшая – сестра женщины. Ее тело нашли последним. Обрушилась кровля дома. Обнаружили под завалами. Семья благополучная, на учете нигде не состояла. На месте работает лаборатория. Причины пожара выясняются. Не исключено, что пожар распространился от печи, сейчас сильные морозы, печи топятся постоянно», - проинформировал Д. Растихин.

Без семьи осталась девочка, которая ночевала у бабушки. С ней сейчас работает психолог.

С начала года по области произошло 96 пожаров, погибли 15 человек, девять – получили травмы. 78% пожаров произошли в жилом секторе.

С 5 февраля в регионе проводится месячник пожарной безопасности.