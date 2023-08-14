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    13:33, 14 Август 2023 | GMT +6

    Семья погибла в ДТП в Акмолинской области

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    Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла 14 августа на автодороге Кокшетау - Рузаевка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение Lexus LS 430 и бензовоза DAF.

    «В результате аварии произошло возгорание легковушки. На месте ДТП скончались 42-летний водитель Lexus, его супруга и ребенок. В больницу с различными травмами госпитализирован водитель бензовоза. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы», - сообщили в полиции.


    Теги:
    Акмолинская область Видео Происшествия ДТП Происшествия, ЧС для mail.ru
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