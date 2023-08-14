Семья погибла в ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла 14 августа на автодороге Кокшетау - Рузаевка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение Lexus LS 430 и бензовоза DAF.

«В результате аварии произошло возгорание легковушки. На месте ДТП скончались 42-летний водитель Lexus, его супруга и ребенок. В больницу с различными травмами госпитализирован водитель бензовоза. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы», - сообщили в полиции.